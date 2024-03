Państwowa Komisja ds. Pedofilii chce prawdy na temat abp. Dzięgi

Państwowa Komisja ds. Pedofilii wystąpiła do kurii w Sandomierzu o dostęp do akt z postępowania kanonicznego księdza Józefa G. - informuje Onet. Duchowny został skazany na karę bezwzględnego więzienia za molestowanie seksualne ministranta oraz nakłanianie i zastraszanie, a świadkiem w tej sprawie był arcybiskup Andrzej Dzięga. Zdaniem rozpatrującego sprawę Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu zeznania byłego już metropolity szczecińsko-kamieńskiego nie były wiarygodne.

„LGBT to ludzie”. Protest przeciwko słowom abp. Marka Jędraszewskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komisja, najprawdopodobniej po raz pierwszy w historii, zwróciła się do kurii o dostęp do akt z postępowania kanonicznego. Do tej pory komisja zwracała się o ogólną informację np. dotyczącą liczby toczonych postępowań w sprawach dotyczących nadużyć wobec nieletnich - mówi w rozmowie z Onetem adw. Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

Abp Dzięga kłamał przed sądem?!

To nie wszystko, bo podobny wniosek, z uwagi na powyższe podejrzenia, trafił również do sądu w Tarnobrzegu. Jeśli po analizie akt okaże się, że abp Dzięga kłamał, Państwowa Komisja ds. Pedofilii złoży wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 233, czyli składania fałszywych zeznań, za co grozi do 8 lat więzienia.

Dalsza część tekstu poniżej.

Dziś mówię: "sprawdzam" biskupowi Dziędze. Skoro Episkopat wielokrotnie deklarował szeroką współpracę, to teraz jest idealny moment, by to zweryfikować — dodaje członkini Komisji, którą cytuje Onet.

Kulisy rezygnacji Dzięgi

Warto przypomnieć, że niedawna rezygnacja abp. Dzięgi z funkcji metropolity szczecińsko-kamieńskiego to pokłosie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, nieoficjalnie dotyczącego pedofilii w polskim Kościele. Sam hierarcha stwierdził natomiast w liście do innych księży, że jego odejście jest następstwem "radykalnego osłabienia jego stanu zdrowia", co wywołało skandal również w szeregach duchowieństwa.

Biskup pokazał to zdjęcie i napisał "przepraszam"! To reakcja na skandaliczny list byłego metropolity