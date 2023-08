Nie za wcześnie?

Świąteczne ozdoby w sklepach już w sierpniu. Choć żar leje się z nieba, można już kupować bombki

SES 11:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na zewnątrz panują tropikalne upały, większość z nas nie wróciła jeszcze z wakacyjnych wojaży, niektórzy rodzice szykują szkolne wyprawki, dzieci nawet jeszcze nie myślą o powrocie do nauki, a tymczasem w sklepach można już poczuć... Boże Narodzenie! To nie żart. Mimo iż do "pierwszej gwiazdki" pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, niektóre sieci handlowe już zaczęły przygotowywać się do świątecznej gorączki.