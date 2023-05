i Autor: moinson / CC0 / pixabay.com Egzamin ósmoklasisty 2023. Wielki stres dla 4,5 tysiąca szczecińskich uczniów

Trzymamy kciuki!

Startuje egzamin ósmoklasisty 2023. Wielki stres dla 4,5 tysiąca szczecińskich uczniów

To pierwszy poważny test wiedzy w życiu wielu młodych ludzi, który bez wątpienia wywołuje u nich ogromny stres. Już we wtorek, 23 maja uczniowie rozpoczną egzamin ósmoklasisty 2023. Pierwszego dnia zmierzą się z językiem polskim, następnie przystąpią do egzaminów z matematyki i języka obcego.