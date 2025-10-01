Kontrterroryści w Świnoujściu: Odblokowali dostęp do gazoportu

Ćwiczenia, zorganizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową, mają wzmocnić współpracę w zakresie działań bojowych na morzu, w nadbrzeżach i strefach infrastruktury krytycznej. Takie obiekty jak terminale, porty czy zakłady energetyczne mogą być potencjalnym celem ataków terrorystycznych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił wagę takich ćwiczeń w kontekście obecnych zagrożeń.

- W kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą, ataku dronowego z września czy incydentów, z którymi zmagają się nasi partnerzy z UE i NATO, jak chociażby w Kopenhadze, widzimy, że zagrożenia terrorystyczne, zwłaszcza te związane z użyciem dronów, stale rosną. Te incydenty są inspirowane przez rosyjskie służby specjalne. Dlatego tak istotne są tego rodzaju szkolenia i wspólne działania służb. Nasi kontrterroryści to jest elita światowa. To są wybitni fachowcy, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo - powiedział minister.

Symulowany szturm na wrogi statek i ochrona terminalu LNG

Kluczowym elementem ćwiczeń była akcja na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu. To jeden ze strategicznych obiektów, do którego przypływają tankowce ze skroplonym gazem. Zapewnia Polsce niezależność energetyczną od rosyjskiego surowca.

Szef MSWiA zaznaczył, że celem ćwiczeń jest przygotowanie do skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej.

- Celem ćwiczeń z udziałem blisko stu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jest przygotowanie do skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej. Odbywają się one w wyjątkowym miejscu, przy polskim terminalu LNG, który jest strategiczną inwestycją i wymaga szczególnej ochrony - powiedział Kierwiński.

Scenariusz ćwiczeń zakładał skoordynowany szturm na statek blokujący dostęp tankowców do gazoportu, połączony z działaniami abordażowymi z łodzi i desantem z policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Równocześnie zespoły bojowe desantowały z łodzi RIB na nabrzeże, by odzyskać kontrolę nad infrastrukturą terminalu. W akcji brały również udział policyjne psy, których wyszkolenie bojowe pozwala na wspieranie działań funkcjonariuszy.

Wzmocniona ochrona przed dronami i współpraca służb

Zapewnienie ciągłości działania obiektów strategicznych jest kluczowe dla gospodarki i obronności kraju. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, w tym kontrterroryści i lotnicy, ćwiczą szybką reakcję i neutralizację zagrożeń w tych newralgicznych miejscach.

Ochrona infrastruktury krytycznej obejmuje także zabezpieczenie przed dronami – policja oraz inne służby są wyposażane w najnowocześniejsze systemy identyfikacji, przechwytywania i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych. Polska będzie jeszcze bardziej rozwijać swoje możliwości obronne w tym zakresie.

Szkolenie potrwa do końca tygodnia. W kolejnych dniach służby będą doskonaliły takie działania jak np. abordaż z łodzi szturmowych na jednostki pływające, w tym na promy pasażerskie. W trakcie epizodów zostaną wykorzystane również łodzie szturmowe typu RIB Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej, okręty Marynarki Wojennej, statek SAR 3000 „Piorun” i statek Politechniki Morskiej w Szczecinie „NAVIGATOR”. Policjanci wraz z partnerami przećwiczą także desant z wielozadaniowego śmigłowca policyjnego S-70i Black Hawk, co pozwoli na sprawdzenie skuteczności działań w warunkach realnie zbliżonych do tych, które mogłyby wystąpić w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Tak szeroka mobilizacja ma zapewnić synergię i zgrane działanie w krótkim czasie, co jest niezbędne do skutecznej odpowiedzi na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, które mogą pojawić się jednocześnie na wodzie, lądzie i w powietrzu.

🟢Ćwiczenia na Pomorzu Zachodnim❗️Funkcjonariusze Straży Granicznej, @PolskaPolicja i @Zandarmeria trenują działania bojowe w portach, na morzu i w strefach krytycznych.❗️Gotowość. Współpraca. Skuteczność. pic.twitter.com/KLq3MP61EH— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 30, 2025

