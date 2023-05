Spalone zwłoki na torze motocrossowym. Makabryczne odkrycie w Resku

W niedzielę, 21 maja, strażacy zostali wezwani do pożaru traw w okolicy toru motocrossowego w Resku. Podczas akcji gaśniczej natrafiono na zwłoki mężczyzny.

- Na torze motocrossowym znaleziono spalone ciało - potwierdza w rozmowie z "Super Expressem" sierż. Szymon Martula z komendy policji w Łobzie. - To 44-letni mieszkaniec Reska.

Do odkrycia doszło po godz. 21:00. Na miejscu makabrycznego znaleziska pracowali policjanci i prokurator. Trwa ustalanie okoliczności śmierci mężczyzny. Nie jest wykluczone, że mogło dojść do zabójstwa. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna krótko przed śmiercią miał dzwonić do swojej partnerki, informując ją, że został porwany.

- Trwają czynności policyjno-prokuratorskie - dodaje sierż. Martula. - Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnych hipotez.

