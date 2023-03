Naga kobieta w OSP w Barlinku. Zdjęcia obiegły internet

Wyzywające fotografie zrobione w miejscu, które służy do zupełnie innych celów, wywołało oburzenie nie tylko wśród mieszkańców Barlinka. Zdjęcia zostały udostępnione w sieci. Widać na nich jak roznegliżowana kobieta pozowała fotografowi w wyzywających pozach w remizie należącej do tutejszej OSP. W tle widać sprzęt należący do barlineckich strażaków ochotników.

OSP Barlinek komentuje nagą sesję w remizie

Nie wiadomo, kto był inicjatorem tej "gorącej" sesji i zrobił zdjęcia. Barlineccy strażacy odcinają się od tych skandalicznych zdarzeń. OSP w Barlinku wydała oświadczenie w tej sprawie.

"Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku oświadcza, że incydent w ostatnim czasie związany z niestosownymi zdjęciami wykonanymi w remizie naszej jednostki miał miejsce bez zgody i wiedzy członków OSP Barlinek. W związku z tym, sprawa w celu wyjaśnienia została zgłoszona na policję. Jako strażacy gotowi nieść pomoc ludziom i ratować ich życie jesteśmy poruszeni, że ktoś dopuścił się tak niestosownych czynów w naszym imieniu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy nie będą utożsamiać naszych druhów z tą sprawą"

- czytamy w oświadczeniu opublikowanym na facebookowym profilu OSP w Barlinku.

Sonda Sesje nago w sieci To nic takiego Nie powinno się udostępniać takich zdjęć Jeżeli to artystyczne kadry, to można