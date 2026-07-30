Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Druga połowa tygodnia przynosi absolutny przełom dla wczasowiczów spędzających urlop w Mielnie. Jeszcze na początku tygodnia silne wiatry i wysokie fale uniemożliwiały wejście do wody, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Dziś sytuacja zmieniła się o 180 stopni – wiatr całkowicie ucichł, osiągając bezwietrzne 0 m/s, a morze stało się bardzo spokojne. Wszystkie monitorowane plaże w mieście są w pełni bezpieczne i otwarte dla miłośników morskich kąpieli.

Oto szczegółowy przegląd kąpielisk w Mielnie, na których obowiązuje biała flaga:

Mielno 216 : woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C , temperatura wody to 19°C , przy braku wiatru (0 m/s).

: woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , przy braku wiatru (0 m/s). Mielno 218 : woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C , temperatura wody to 19°C , wiatr 0 m/s.

: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , wiatr 0 m/s. Mielno 219 : woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C , temperatura wody wynosi 19°C , bezwietrznie (0 m/s).

: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza , temperatura wody wynosi , bezwietrznie (0 m/s). Mielno Floryda : woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C , temperatura wody to 19°C , wiatr 0 m/s.

: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza , temperatura wody to , wiatr 0 m/s. Mielno Krokus : woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C , temperatura wody to 19°C , bezwietrznie.

: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , bezwietrznie. Mielno Morska : woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C , temperatura wody wynosi 19°C , brak wiatru.

: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza , temperatura wody wynosi , brak wiatru. Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, wiatr 0 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów obawia się, że wysokie temperatury powietrza mogą sprzyjać szybkiemu namnażaniu się sinic. Mamy jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Stan wody jest na bieżąco kontrolowany, a obecne warunki nie wykazują żadnego zagrożenia biologicznego. Choć w innych rejonach Bałtyku zdarzają się lokalne wyłączenia plaż, u nas morze jest czyste, bezpieczne i przejrzyste. Można bez obaw korzystać z uroków chłodnej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie to prawdziwy prezent od aury. Przy temperaturze powietrza sięgającej przyjemnych 26°C i całkowicie bezwietrznej pogodzie (0 m/s), warunki do opalania i wypoczynku na piasku są idealne. Morze o temperaturze 19°C oferuje wspaniałą ochłodę podczas gorących godzin. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować stanowisko ratowników, sprawdzić aktualny kolor wywieszonej flagi oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie