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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają
Druga połowa tygodnia przynosi absolutny przełom dla wczasowiczów spędzających urlop w Mielnie. Jeszcze na początku tygodnia silne wiatry i wysokie fale uniemożliwiały wejście do wody, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Dziś sytuacja zmieniła się o 180 stopni – wiatr całkowicie ucichł, osiągając bezwietrzne 0 m/s, a morze stało się bardzo spokojne. Wszystkie monitorowane plaże w mieście są w pełni bezpieczne i otwarte dla miłośników morskich kąpieli.
Oto szczegółowy przegląd kąpielisk w Mielnie, na których obowiązuje biała flaga:
- Mielno 216: woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, przy braku wiatru (0 m/s).
- Mielno 218: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 0 m/s.
- Mielno 219: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, bezwietrznie (0 m/s).
- Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 0 m/s.
- Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, bezwietrznie.
- Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, brak wiatru.
- Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, wiatr 0 m/s.
Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację
Wielu wczasowiczów obawia się, że wysokie temperatury powietrza mogą sprzyjać szybkiemu namnażaniu się sinic. Mamy jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Stan wody jest na bieżąco kontrolowany, a obecne warunki nie wykazują żadnego zagrożenia biologicznego. Choć w innych rejonach Bałtyku zdarzają się lokalne wyłączenia plaż, u nas morze jest czyste, bezpieczne i przejrzyste. Można bez obaw korzystać z uroków chłodnej wody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Mielnie to prawdziwy prezent od aury. Przy temperaturze powietrza sięgającej przyjemnych 26°C i całkowicie bezwietrznej pogodzie (0 m/s), warunki do opalania i wypoczynku na piasku są idealne. Morze o temperaturze 19°C oferuje wspaniałą ochłodę podczas gorących godzin. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować stanowisko ratowników, sprawdzić aktualny kolor wywieszonej flagi oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!