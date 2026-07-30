Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-30 10:23

Po niedawnym załamaniu pogody i fali czerwonych flag, które paraliżowały zachodniopomorskie plaże, nad morze dotarł wyczekiwany spokój. Oficjalny raport z 30 lipca przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Mielnie – warunki są idealne, a woda zachęca do bezpiecznego wypoczynku. Dzięki obecności antycyklonu Olaf Bałtyk u stóp kurortu stał się wyjątkowo łagodny.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Mielnie. O bezpieczeństwie w wodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Druga połowa tygodnia przynosi absolutny przełom dla wczasowiczów spędzających urlop w Mielnie. Jeszcze na początku tygodnia silne wiatry i wysokie fale uniemożliwiały wejście do wody, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag. Dziś sytuacja zmieniła się o 180 stopni – wiatr całkowicie ucichł, osiągając bezwietrzne 0 m/s, a morze stało się bardzo spokojne. Wszystkie monitorowane plaże w mieście są w pełni bezpieczne i otwarte dla miłośników morskich kąpieli.

Oto szczegółowy przegląd kąpielisk w Mielnie, na których obowiązuje biała flaga:

  • Mielno 216: woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, przy braku wiatru (0 m/s).
  • Mielno 218: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 0 m/s.
  • Mielno 219: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, bezwietrznie (0 m/s).
  • Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody to 19°C, wiatr 0 m/s.
  • Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza wynosi 26°C, temperatura wody to 19°C, bezwietrznie.
  • Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli (ocena z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, brak wiatru.
  • Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 26°C, temperatura wody wynosi 19°C, wiatr 0 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów obawia się, że wysokie temperatury powietrza mogą sprzyjać szybkiemu namnażaniu się sinic. Mamy jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Stan wody jest na bieżąco kontrolowany, a obecne warunki nie wykazują żadnego zagrożenia biologicznego. Choć w innych rejonach Bałtyku zdarzają się lokalne wyłączenia plaż, u nas morze jest czyste, bezpieczne i przejrzyste. Można bez obaw korzystać z uroków chłodnej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie to prawdziwy prezent od aury. Przy temperaturze powietrza sięgającej przyjemnych 26°C i całkowicie bezwietrznej pogodzie (0 m/s), warunki do opalania i wypoczynku na piasku są idealne. Morze o temperaturze 19°C oferuje wspaniałą ochłodę podczas gorących godzin. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować stanowisko ratowników, sprawdzić aktualny kolor wywieszonej flagi oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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