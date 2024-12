Osiem lat po zamachu w Berlinie, doszło do tragicznej powtórki. Czas wyleczył rany i uśpił czujność?

Mieszkania są oferowane w ramach programu "Dom dla Seniora"

- W Kwartale 36 przygotowano łącznie 15 mieszkań dedykowanych seniorom – 12 mieszkań dwupokojowych, w tym 3 dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i 3 mieszkania jednopokojowe - informuje Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. - Planowany termin zakończenia prac i oddania lokali do użytkowania to I kwartał 2025 roku.

Natomiast w budynku przy ul. Królowej Jadwigi do wynajęcia są 2 lokale jednopokojowe.

- Położenie mieszkań łączy w sobie dostępność wszelkiego rodzaju usług oraz połączeń komunikacyjnych, jednocześnie zapewniając z uwagi na drugą linię zabudowy zaciszną atmosferę z dala od zgiełku centrum miasta - dodaje Maciej Homis. - Mieszkania zaprojektowane zostały tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością (budynek wyposażony w windę).

Jak dodaje rzecznik, otoczenie i budynek również charakteryzują się szczególną troską o wyeliminowanie wszelkich barier architektonicznych. Dużo przestrzeni wspólnych zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu i pogłębiania więzi sąsiedzkich.

Miejsce zamieszkania seniorów, dzięki zainstalowanym w mieszkaniu systemowi opieki domowej w formule zdalnego monitoringu 24-godzinnego centrum opieki oraz monitoringowi wnętrza kwartału, dostarcza poczucie bezpieczeństwa, które jest bardzo istotne w podeszłym wieku.

Kto może ubiegać się o mieszkanie?

Mieszkania przeznaczone są dla osób:

które są mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin, co najmniej od trzech lat,

które mają ukończony 70 rok życia, a osoby zakwalifikowane do wspólnego z nimi zamieszkania, mają nie mniej niż 60 lat,

samotnych lub pozbawionych wsparcia rodziny (pod tym pojęciem rozumie się osoby o ograniczonej samodzielności i nie posiadające wsparcia ze strony rodziny i najbliższych osób),

nieposiadających zaległości w opłatach z tytułu najmu oraz innych zobowiązań ciążących w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, w sytuacji, gdy są ich najemcami lub posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego,

w dniu podpisania umowy podnajmu lokalu nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i powiatów ościennych,

przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie posiadały prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub powiatów ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego niezwiązanego z umową partycypacji w kosztach budowy lokalu lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego.

których średniomiesięczny dochód za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku:

nie jest niższy niż 2 766,23 zł i nie przekracza 4 281,07 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;

nie jest niższy niż 2 963,82 zł i nie przekracza 5 730,05 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego.

Wnioski o najem mieszkania należy składać w terminie do 17 stycznia 2025 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Jagiellońska 62a, 71-899 Szczecin z dopiskiem: "Nabór wniosków na najem mieszkania wspomaganego w ramach Programu "Dom dla Seniora".

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru, wzory dokumentów do wypełnienia oraz dane kontaktowe do osób udzielających informacji można znaleźć na stronie szczecińskiego MOPR.

