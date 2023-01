Sceny jak z filmu! Nastolatek uciekał mercedesem przed policją. W aucie miał niebezpieczny przedmiot

Do zdarzenia doszło na ulicy Eskadrowej w Szczecinie. Policjanci drogówki prowadzili pomiar prędkości. Ich uwagę zwrócił osobowy mercedes, którego postanowili zatrzymać do kontroli. Jednak gdy policjant zaczął zbliżać się do auta, kierowca zaczął przyspieszać. Policjanci postanowili więc sprawdzić, co jest powodem podejrzanego zachowania.

Mimo wyraźnych sygnałów wzywających do zatrzymania, kierowca mercedesa nie reagował. Policjanci ruszyli w pościg. Na drodze rozegrały się sceny, jakie możemy oglądać w filmach sensacyjnych. "Kierujący mercedesem wykonywał gwałtowne manewry nie pozwalając na wyprzedzenie go przez radiowóz" - informuje szczecińska policja.

W końcu, po przejechaniu kilku kilometrów, pojazd zatrzymał się na parkingu przy jednym ze sklepów. Okazało się, że za kierownicą siedział 17-latek z Zielonej Góry. Towarzyszył mu 16-letni kolega. Podczas sprawdzenia pojazdu policjanci znaleźli w środku niebezpieczny przedmiot. Była to pałka teleskopowa.

Nastolatkowie zostali przekazani opiekunom prawnym. 17-latka czekają poważne kłopoty. Za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem.

