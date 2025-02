"Polski Paryż" to prawdziwa perełka północy! Nie wszyscy turyści wiedzą, o które miasto chodzi

Informację o śmierci żołnierza przekazało 2 lutego Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Niestety - jak poinformowano - młody mężczyzna targnął się na swoje życie. Saulius S. był żołnierzem 7 Brygady Obrony Wybrzeża, biorącym udział w operacji "Bezpieczne Podlasie". Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratury.

We wtorek, 11 lutego, odbyło się ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego żołnierza. Uroczystości odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Trzebiatowie. 19-latka pożegnali bliscy, znajomi, żołnierze, uczniowie klas wojskowych, członkowie grupy rekonstrukcyjnej "Nałęcz" oraz mieszkańcy Trzebiatowa. Kompanię honorową wystawiła 7 Brygada Obrony Wybrzeża. W uroczystościach wzięły udział setki osób poruszonych śmiercią młodego żołnierza.

Mszy świętej przewodniczył kapelan wojskowy ks. ppłk Hubert Andrzejewski.

Podczas nabożeństwa w imieniu rodziców 19-latka odczytano list, w którym wspomniano o pasji Sauliusa, jakim było wojsko.

"Kochany synu, odszedłeś zbyt wcześnie, ale twoja ofiara nie pójdzie na marne. Twoja odwaga, poświęcenie to rzeczy, które pozostaną na zawsze"

- brzmiał fragment listu odczytanego przez celebransa.

Na cześć tragicznie zmarłego żołnierza oddano salwę honorową.

Urna z prochami Sauliusa została złożona w kolumbarium.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

