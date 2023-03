Rzucił się na czekoladę. Łasuch-recydywista gorzko tego pożałuje

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie kradzieży artykułów spożywczych z jednego z dyskontów. Łupem złodzieja padła spora ilość czekolady i kawy o wartości ponad 900 złotych. 27-latek, który działał w warunkach recydywy, wkrótce stanie przed wymiarem sprawiedliwości.

- Jak ustalono do zdarzeń doszło w dniu 1 lipca 2022 r. w Szczecinie - tłumaczy prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Tego dnia podejrzany udał się do sklepu spożywczego sieciowej marki, gdzie dokonał zaboru w celu przywłaszczenia artykułów spożywczych w postaci 60 sztuk czekolady oraz 5 sztuk kawy, o łącznej wartości ponad 900 zł.

Jak się okazało, podejrzany 27-latek w przeszłości był już karany sądownie, a kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy.

- Aktualnie mężczyzna przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo - dodaje rzeczniczka prokuratury.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że mężczyzna wkrótce odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane mu przestępstwo kradzieży, zgodnie z kodeksem karnym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jednak w przypadku przestępstwa popełnionego w warunkach recydywy sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

QUIZ. Nie da rady bez czekolady! Rozpoznaj czekoladowe hity i zostań czekoladowym mistrzem! Pytanie 1 z 22 Delikatne pianki w polewie czekoladowej to: Mercy Ptasie Mleczko Rafaello Dalej