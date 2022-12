Rusza głosowanie w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Można wybierać spośród ponad 150 projektów

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Nowe chodniki, drogi dla rowerów, miejsca spotkań i rekreacji czy obiekty sportowe - to tylko część pomysłów mieszkańców, które trafiły na listę do głosowania w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie rozpoczyna się we wtorek, 29 listopada, w samo południe i potrwa do 13 grudnia, również do godz. 12.00.

- W tym roku SBO obchodzi swoje 10 urodziny, to był i jest bardzo intensywny czas, pełen zmian i nowych doświadczeń. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Szczecina nadal będą wspierać i wybierać projekty, które będą zmieniać nasze miasto – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Trzymamy kciuki, żeby tegoroczne projekty przypadły mieszkańcom do gustu, a co za tym idzie skutecznie zachęciły ich nie tylko do głosowania, ale również do aktywnego udziału w kolejnych edycjach.

W tym roku zgłoszonych zostało 218 projektów, z czego na listę do głosowania, po weryfikacji, trafiły 153. To 39 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 114 lokalnych inicjatyw.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej. Szczegóły dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć na stronie: www.sbo.szczecin.eu.

