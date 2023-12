Ogromna tragedia

Rodzina zginęła pod kołami rozpędzonego auta. Co dalej ze sprawcą? Kiedy usłyszy zarzut?

Niewyobrażalna tragedia, do jakiej doszło w sobotni wieczór w Międzyzdrojach, wstrząsnęła całą Polską. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia pod kołami rozpędzonego samochodu zginęło troje ludzi, w tym 7-letni chłopczyk. Przeżyła jedynie 12-letnia dziewczynka, która trafiła do szpitala. Co dalej ze sprawcą wypadku?