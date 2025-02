Autor:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przekazała, że agresywnych zachowań względem ratowników medycznych jest coraz więcej. Chodzi zarówno o agresję słowną, jak i fizyczną.

- Ostatnim przypadkiem był pacjent pod wpływem alkoholu, który będąc badanym w karetce, nagle, z niewiadomych przyczyn zaczął nas uderzać pięściami i szarpać. Jedynym wyjście było zawołanie policji, która akurat znajdowała się przed ambulansem – poinformowała kierowniczka szczecińskiej filii WSPR Anna Żwirbla.

Aby przygotować ratowników na takie sytuacje Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie wyszedł z propozycją przeprowadzenia szkoleń.

- Będą to szkolenia z samoobrony, zajęcia z psychologiem, ćwiczenia w ciasnych pomieszczeniach, w budynkach i na klatkach schodowych. Wszystko po to, by zaaranżować sytuacje zbliżone do tych codziennych, najbardziej rzeczywistych - tłumaczył por. Mirosław Drajem z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

Zakres szkoleń będzie różnorodny, dopasowany do potrzeb i możliwości personelu medycznego. To zajęcia z technik samoobrony czy spotkania z psychologami, którzy powiedzą, jak rozładować agresję i negatywne emocje.

- W ostatnim czasie nasza Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego nie odnotowała przypadków utraty zdrowia, a w szczególności życia, ratowników medycznych. Ale ratownicy na co dzień spotykają się z różnymi formami agresji, sytuacji trudnych nie brakuje - dodał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Porozumienie o współpracy w zakresie szkoleń z samoobrony ma zostać podpisane w ciągu tygodnia. Formalnie rozpocznie ono cykl szkoleń dla ratowników medycznych.Zachodniopomorscy ratownicy medyczni rocznie podejmują blisko 160 tysięcy interwencji.

