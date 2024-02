i Autor: Shutterstock

QUIZ. Test muzyczny. To hit lat 70., 80., czy 90.? Tylko pozornie proste!

Dzień bez quizu "Super Expressu" dniem straconym! Tym razem przygotowaliśmy dla Was test sprawdzający Waszą wiedzę muzyczną. Jesteśmy przekonani, że znacie wszystkie 12 utworów o które zapytamy, czy jednak na pewno zdajecie sobie sprawę, kiedy powstały? Choć rzecz wydaje się być w miarę prosta, to gwarantujemy, że minimum raz wywiedziemy Was w pole!