i Autor: DC Comics - DC Entertainment/Collection Christophel/East News

QUIZ. Śląskie tytuły popularnych filmów. Sprawdź, czy uda ci się odgadnąć wszystkie

Prawdziwi kinomaniacy, są wstanie rozpoznać film zaledwie po fragmencie, czy kadrze. Czy wiedzieliście, że popularne tytuły filmów i seriali ma swoje odpowiedniki w języku śląskim? Kto z was słyszał o "Chopie-luftmyszy", czy "Kaj leziesz"? Zapewniam, że większość, ale czy potraficie je rozszyfrować? Zapraszamy do zabawy, to będzie zabawny i nie tak prosty quiz, jakby się mogło wydawać.