QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zadziw wszystkich i powalcz o 8/10. Więcej będzie ciężko Pytanie 1 z 10 W którym wieku została wybudowana nowojorska Statua Wolności? XVIII XIX XX Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.