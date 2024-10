Zakupy w Niemczech już nie będą takie same. Znana sieć wprowadza nowe zasady

"Harry Potter" dla najlepszych!

Książki o Harry'm Potterze pokochali czytelnicy na wszystkich kontynentach. Przygody nastoletniego czarodzieja z zapartym tchem śledzili nastolatkowie, ich rodzice, a nawet dziadkowie. Wielu czytało każdą część po kilka razy, a co za tym idzie - tacy ludzie mienią się specjalistami od uniwersum Harry'ego Pottera. To właśnie dla nich przygotowaliśmy quiz wiedzy o świecie chłopca z blizną w kształcie błyskawicy. Jesteśmy przekonani, że komplet punktów zdobędą tylko najlepsi. Wymagana będzie wiedza z książek, filmy z pewnością nie wystarczą! Test znajduje się w dalszej części artykułu.

QUIZ. Myślisz, że "Harry Potter" nie ma przed tobą tajemnic? Tak trudnego testu jeszcze nie było

Wiemy, że dobrze kojarzycie postać Harry'ego. Pytanie, czy równie dokładnie śledziliście losy jego przyjaciół, wrogów, nauczycieli i... duchów? Jeśli tak, to komplet punktów jest w zasięgu ręki. My wystawiamy dobre oceny już za 6 zdobytych "oczek". Życzymy powodzenia, a przede wszystkim dobrej zabawy. Jeśli wam się nie powiedzie, to zawsze możecie przeczytać książki po raz kolejny!