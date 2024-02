i Autor: Pexels QUIZ. Ludzie boją się nawet kolorów i liczb! Czy umiesz rozpoznać fobie?

Ludzie boją się nawet kolorów!

QUIZ. Ludzie boją się nawet kolorów i liczb! Czy umiesz rozpoznać fobie? Nie bój się i walcz o komplet!

sch 4:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przed Wami quiz, którego naprawdę można się przestraszyć! Poziom trudności to jedno. Drugie to tematyka testu, którym są... fobie. Każdy z nas ma coś, czego się boi, jednak czasami obawa i lęk przed jakąś rzeczą lub istotą przybiera formę fobii. W naszym quizie sprawdzimy waszą wiedzę o fobiach. Gwarantujemy, że quiz tylko pozornie wygląda na łatwy. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie maksymalnej liczby "oczek" może sugerować, że ludzka psychika o Wasz konik. Do dzieła!