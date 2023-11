Kartkówka z geografii. Prawda czy fałsz? Za 12 pkt bijemy brawo!

Wieczorem chciał zrobić "małe co nieco", ale nie miał pieniędzy. Wpadł na pomysł, którego już pożałował

Kochasz Polskę? W tym quizie musisz mieć minimum 12/15. Pytanie nr 5 to pułapka

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę C. Celem minimum 8/10

Quiz geograficzny. Prawda czy fałsz? Sprawdź się!

Przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem postawiliśmy na dobrze znaną formułę prawda/fałsz. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła! Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Test z geografii. Prawda czy fałsz? Bijemy brawo za 12/15 Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Góra Kościuszki to najwyższy szczyt Australii? Prawda Fałsz Dalej