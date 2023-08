i Autor: gk, mat. policji Przyszedł na egzamin na prawo jazdy, ale go nie ukończył. Interweniowała policja

Będzie miał kłopoty

Spore kłopoty czekają 52-latka, który przyszedł do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, by zdawać egzamin na prawo jazdy. Nie dość, że go nie ukończył, to jeszcze czekają go poważne konsekwencje. Na miejscu interweniowała policja.