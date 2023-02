Przewoził 180 świń w niebezpiecznych warunkach. To był dopiero początek kłopotów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 lutego w Szczecinie. Patrol ITD zatrzymał do kontroli zestaw należący do polskiego przedsiębiorcy. Ciężarówka przewoziła 180 sztuk żywych świń. Choć naczepa była przystosowana do przewozu żywych zwierząt, to kierowca nie zastosował przegród wymaganych podczas takiego transportu, których zadaniem jest ochrona zwierząt przed przemieszczeniem się na siebie np. w trakcie ostrego hamowania ciężarówki.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, kontrolowany kierowca stwierdził, że zapomniał wykonać tej obowiązkowej czynności.

To jednak nie koniec przewinień, jakie ujawniono podczas kontroli. Okazało się bowiem, że ciągnik siodłowy od ponad dwóch tygodni nie miał ważnego przeglądu technicznego.

Z uwagi na dobrostan zwierząt, inspektorzy warunkowo zezwolili kierowcy ciężarówki na dojazd do miejsca rozładunku. Wobec przewoźnika będzie wszczęte postępowanie administracyjne. Grozi mu kara finansowa.

