Przerażona kobieta zadzwoniła na 112. Jej syn był w wielkim niebezpieczeństwie

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Dyżurny Sztabu Policji KMP w Szczecinie asp. Krystian Repak otrzymał informację od dyspozytora numeru alarmowego 112 z informacją, że na ten numer zadzwoniła kobieta z prośbą o pomoc. Jej syn miał wyjść z domu, informując, że chce targnąć się na swoje życie.

Nie było chwili do stracenia, jednak sytuację utrudniał brak możliwości ustalenia, gdzie znajduje się zaginiony mężczyzna. Desperat nie odbierał telefonu od swoich bliskich. Z 29-latkiem próbował połączyć się dyżurny. Udało się dopiero po kilku próbach. Mężczyzna nie chciał żadnej pomocy i nie udzielał informacji na temat miejsca jego przebywania. Podtrzymując połączenie z rozmówcą, policjant motywował mężczyznę do odejścia od zamiarów.

Dopiero po kilku minutach umiejętnie przeprowadzonej rozmowy, mężczyzna ujawnił miejsce przebywania. Pozwoliło to jednemu z patroli go odnaleźć. Szczecinianin został uratowany i przekazany pod opiekę służbom medycznym. Wszystko skończyło się szczęśliwie

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia. Co bardzo istotne, nie musimy być sami z naszymi problemami. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

