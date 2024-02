Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Baran

21.03-20.04

SPRÓBUJ CZEGOŚ NOWEGO

Popadasz niepotrzebnie w rutynę, a tymczasem wokół ciebie jest tyle interesujących rzeczy do zrobienia! Niepotrzebnie odmówiłeś, gdy ostatnio przyjaciele próbowali wyciągnąć cię z domu, ale na szczęście jeszcze nic straconego. Będzie jeszcze kolejna okazja do spotkania

RADA: Najlepiej dla ciebie będzie wyjść z domu i zająć się czymś, czego jeszcze nie robiłeś. Inaczej pogrążysz się w stagnacji

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Byk

21.04-20.05

PODEJMIJ DECYZJĘ

Jest pewna sprawa, która już od dawna chodzi ci po głowie. Bardzo możliwe, że chodzi o życie prywatne. Wciąż dokładasz ostateczną decyzję, wciąż znajdujesz nowe wymówki, by nic nie robić. Ten tydzień to najlepszy możliwy czas na to, by klamka wreszcie zapadła

RADA: Jeśli wahasz się, podejmij decyzję, a nie pożałujesz. Masz szansę na ślub lub zaręczyny, to dobry czas na te uroczystości

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Bliźnięta

21.05-21.06

BĄDŹ UPARTY

Nie daj sobie wmówić, że nie masz racji! Jeśli będziesz konsekwentnie trzymał się wszystkich wcześniejszych planów, odniesiesz wielki sukces. Nastąpi to w dodatku już w nadchodzącym tygodniu. Na efekty tych wydarzeń nie będziesz musiał długo czekać

RADA: To właśnie ty masz tym razem rację i tego powinieneś trzymać się z niezłomnym uporem. Rezultaty będą zdumiewające

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Rak

22.06-22.07

BĄDŹ SAMODZIELNY

To doskonały czas na to, byś przestał myśleć o innych i zaczął zajmować się własnymi sprawami. Na kłopotach rodzinnych świat się nie kończy i ty dobrze o tym wiesz. Zrealizuj jakieś swoje marzenie lub po prostu odpocznij od wszystkich, którzy cię denerwują

RADA: Za dużo przejmujesz się czyimś gadaniem. Puszczaj uwagi tej osoby mimo uszu i rób to, co sam uważasz za słuszne

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Lew

23.07-22.08

KONIEC KŁOPOTÓW

Postanowisz w tym tygodniu pomóc komuś ze swojego bliskiego otoczenia, ale zakończy się to niespodzianką. Lepiej daruj dziś sobie wychodzenie przed szereg, bo inni lepiej sobie poradzą. Ty masz przecież inne rzeczy na głowie, zajmij się nimi

RADA: Nie zaczynaj nowych przedsięwzięć, tylko kontynuuj dotychczasowe. To dobry czas na zamknięcie zaległych spraw

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Panna

23.08-22.09

BEZ KOMPLIKACJI

Szczęście ci sprzyja i tak będzie jeszcze przez długi czas. Urodziłeś się chyba pod szczęśliwą gwiazdą, bo wszystko uchodzi ci na sucho. To nie znaczy, że wokół ciebie nie ma podejrzliwych osób, więc musisz od czasu do czasu ugryźć się w język

RADA: Poskramiając swoją skłonność do gadatliwości i plotkowania, wiele w tym tygodniu zyskasz. Pamiętaj, że milczenie jest złotem

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Waga

23.09-22.10

KONIEC KŁOPOTÓW

Niedawno czymś się martwiłeś i prawdopodobnie chodziło o finalizowanie jakiegoś projektu. Jednak w tym tygodniu zrozumiesz, że tak naprawdę teraz to już nieomalże finisz i nie musisz już dłużej obawiać się przyszłości.

RADA: Zachowaj teraz przede wszystkim spokój i nie daj się sprowokować do żadnej sprzeczki,a na pewno ci się to opłaci.

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Skorpion

23.10-21.11

ZAPOMNIJ O TYM

Będziesz popadać ze skrajności w skrajność. Raz góry byś przenosił, potem z kolei nic ci się nie będzie chciało. A to wszystko przez pewną osobę, która niepotrzebnie miesza w twoim życiu i w twoim sercu. Nie jest warta twojej uwagi i tych nieprzespanych nocy!

RADA: Zajmij się swoimi codziennymi sprawami i nie poświęcaj tej osobie tak wiele czasu. Wtedy szybko obrazi się i nareszcie da ci święty spokój

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Strzelec

22.11-21.12

TROCHĘ CIERPLIWOŚCI

Dopiero w przyszłym tygodniu będziesz miał szansę na sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Nie pójdzie to tak szybko, jak ci się wydaje. Ten tydzień to dopiero początek i wierzchołek góry lodowej załatwiania wszystkich spraw. Potrzebna będzie cierpliwość

RADA: Jeszcze nie tym razem! Zbyt wcześnie odtrąbiłeś swój sukces. Ale nie martw się, twoja cierpliwość zostanie nagrodzona

Zobacz galerię: Zorza polarna nad Polską

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Koziorożec

22.12-19.01

WSZYSTKO SIĘ UDA

Obawiałeś się, czy twoje ostatnie posunięcie nie było dla ciebie aby kompletnie niekorzystne finansowo. Jednak wszystko wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że nie tylko nie stracisz, ale nawet możesz zyskać

RADA: Do pieniędzy będziesz podchodził dość beztrosko, tak jak do wszystkiego innego w twoim życiu. A i tak spadniesz na cztery łapy

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Wodnik

20.01-18.02

BĄDŹ SPRYTNY

Musisz znaleźć sposób na Alcybiadesa. Ktoś w twoim otoczeniu pokaże pazurki i trudny charakterek. Ale przecież ty masz w sobie tyle wdzięku i uroku osobistego, że potrafisz zjednać sobie nawet taką osobę. Musisz jednak wymyślić skuteczny sposób

RADA: Musisz zmienić swoje nastawienie do tej osoby, bo niestety będziesz spędzać z nią teraz dużo czasu. Zachowaj spokój

Horoskop tygodniowy na 23 lutego- 1 marca: Ryby

19.02-20.03

MUSISZ COŚ ZMIENIĆ

Już od dawna planowałeś pewną zmianę w swoim życiu, jednak cały czas uznajesz, że jest jeszcze za wcześnie. Tak naprawdę po prostu nie miałeś ochoty na radykalne posunięcia. Ale jeśli w tym tygodniu się na nie zdecydujesz, to na pewno nie pożałujesz tego

RADA: Możesz już teraz podjąć tę bardzo istotną dla twojej przyszłości decyzję. Nic nie wskazuje na to, byś miał się pomylić

Horoskop na 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Te trzy znaki będą miały wyjątkowy rok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.