Funkcjonarusze Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli przesyłek w Oddziale Celnym przy Poczcie Polskiej, zwrócili uwagę na paczkę nadaną w Turcji. Urządzenie RTG, którym została prześwietlona przesyłka, wskazało, że w środku znajduje się niewielki przedmiot o specyficznym kształcie.

- Nadawca na deklaracji celnej dowcipnie wpisał, że przesyłka zawiera "Gags practical jokes”, czyli przedmioty do dowcipów i żartów - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Z elektronicznego odczytu kodu kreskowego wynikało że są to "materiały".

Funkcjonariusze postanowili dokładniej przyjrzeć się tajemniczej przesyłce, sprawdzając jej zawartość.

- Po otwarciu paczki stwierdzili w niej dwa pliki fałszywych banknotów o nominale 200 euro - tłumaczy Małgorzata Brzoza. - Pierwszy plik zawierał 100 szt. banknotów o powtarzających się numerach seryjnych UD7018139655 . Na boku banknotu został wydrukowany napis „This is not legal. It is to be used for motion props 2021" (To nie jest legalne. Ma być używane jako rekwizyt). Plik został spięty papierową taśmą z napisem 20.000 EUR. Drugi plik zawierał 108 szt. banknotów o powtarzających się numerach seryjnych: SE5005927909. Z kolei te banknoty posiadały na boku banknotu został wydrukowany napis: „BCE ECB ECB EZB EKP EKT ESB EKB BCE EBC 2019”. Plik został spięty papierową taśmą bez żadnych napisów.

Łącznie nadawca z Turcji przesyłał ukraińskiemu odbiorcy w Zachodniopomorskiem 41,6 tys. euro w sfałszowanych banknotach.

Rzeczniczka IAS przypomina, że sprowadzanie i podrabianie pieniędzy podlega karze od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

- Kto podrabiane pieniądze puszcza w obieg albo je w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat - dodaje Małgorzata Brzoza. - W związku z tym zatrzymane banknoty zostały przekazany policji, która poprowadzi dalsze działania w tym zakresie.

