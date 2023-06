Nie jedźcie na pamięć!

Przebudowa alei Wojska Polskiego na finiszu. Od wtorku kolejne zmiany

Przebudowa alei Wojska Polskiego zbliża się do końca. Zdecydowana większość prac na blisko kilometrowym odcinku śródmiejskiej alei została już zakończona, obecnie najwięcej dzieje się na placu Zgody. I to właśnie tam we wtorek, 6 czerwca, zmieni się organizacja ruchu. Warto więc zwracać uwagę na znaki drogowe i tablice informacyjne.