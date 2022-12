Program Społecznik 2022. Zbliża się czas podsumowań

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

Ideą Programu Społecznik, który powstał z inicjatywy Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jest przede wszystkim uwolnienie społecznej energii i aktywności obywatelskiej. Otwartość na pomysły, wspieranie aktywności lokalnych środowisk, partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, absolutne minimum formalności przy realizacji projektów to niewątpliwie klucz to sukcesu Programu Społecznik. Idea marszałkowskiego programu, poprzez dofinansowane projekty, zrealizowała się już blisko trzy tysiące razy. Dzięki niej od pięciu lat możemy uczestniczyć w licznych warsztatach, spotkaniach edukacyjnych, rajdach, zawodach sportowych, akcjach ekologicznych, inicjatywach młodzieżowych, a także działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Łącznie od 2017 roku dotacjom udało się w województwie zachodniopomorskim zrealizować ponad 3 tysiące inicjatyw.

Czas podsumowań - Gala Społecznik 2022

Podsumowaniem tegorocznych działań w ramach Programu Społecznik będzie uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone wyróżnienia dla wybranych Stowarzyszeń. Wyróżnionych zostanie 5 inicjatyw z każdego subregionu, z największą ilością punktów z oceny merytorycznej, a także po jednym projekcie ekologicznym, na rzecz integracji i pomocy uchodźcom, projekt młodzieżowy oraz najlepszy debiut. Gala odbędzie się 5 grudnia 2022 r. w szczecińskiej Operze na Zamku.

Gala podsumowująca tegoroczne efekty Programu Społecznik nie oznacza, że coś się kończy. To początek kolejnego etapu Społecznika. Niedawno zakończył się kolejny nabór wniosków o mikrodotacje. W roku 2023 na wsparcie z Programu Społecznik może zatem liczyć co najmniej 410 inicjatyw, czyli minimum 82 w każdym z pięciu subregionów.

Co udało się zrobić w 2022 roku?

W ostatnich miesiącach, w ramach Programu Społecznik, udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw.

Wśród nich znalazł się m.in. Trashmageddon - wydarzenie, które łączy sport z ekologią. Okazuje się bowiem, że uprawiając tak popularną dyscyplinę jak bieganie, można jednocześnie zadbać o czystość lasu, zbierając tony śmieci pozostawionych przez nieodpowiedzialnych ludzi.

Inną ciekawą inicjatywą są Jadłodzielnie, które powstały nie tylko w Szczecinie, ale w wielu innych zakątkach Pomorza Zachodniego, by propagować ideę foodsharingu, czyli dzielenia się jedzeniem, nie tylko po to, by go nie marnować, ale także, by pomóc innym. Była o tym mowa m.in. na specjalnie zorganizowanych warsztatach.

O tym jak bardzo istotną rolę odgrywa w naszym życiu ekologia, mogli się przekonać najmłodsi mieszkańcy regionu, podczas Dnia Małego Ekologa. Umiejętności i wiedza zdobyte przez przedszkolaków podczas tego wydarzenia, z pewnością zaprocentują w przyszłości!

To zaledwie ułamek tego, co udało się zrealizować dzięki wsparciu Programu Społecznik. Inicjatywy mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin życia. Możliwości jest naprawdę wiele. Wszystko zależy bowiem od kreatywności Społeczniczek i Społeczników z Pomorza Zachodniego, a ta - jak pokazują zrealizowane projekty - jest bez wątpienia nieograniczona.

