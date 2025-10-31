Pracowita noc strażaków. Wichury przetoczyły się przez Pomorze Zachodnie

Wichury w Zachodniopomorskiem. Strażacy walczyli ze skutkami

W czwartek, 30 października, a także w nocy z czwartku na piątek, na Pomorzu Zachodnim mocno wiało. Silny wiatr spowodował wiele szkód, a strażacy mieli pełne ręce roboty przy usuwaniu skutków wichur.

- Minionej doby odnotowano 184 zdarzenia atmosferyczne, z czego 7 to pompowania wody – poinformował asp. Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. - Działania strażaków głównie polegały na usuwaniu z dróg powalonych drzew, konarów i gałęzi. Na szczęście, nie odnotowano osób poszkodowanych.

Gdzie wiało najmocniej?

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: koszalińskim (35), sławieńskim (38) i kołobrzeskim (25). W pozostałych powiatach sytuacja wyglądała następująco:

Białogard - 8

Choszczno - 3

Drawsko - 6

Goleniów - 7

Gryfice - 8

Gryfino - 3

Kamień Pomorski - 2

Łobez - 3

Myślibórz - 5

Police - 2

Pyrzyce - 1

Stargard - 6

Szczecin - 6

Szczecinek - 8

Świdwin - 9

Świnoujście - 3

Wałcz - 6

Apel o ostrożność!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy unikać parkowania pod drzewami, a także spacerów po lasach i parkach. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków i zachować szczególną ostrożność na drogach.

