Pracowita noc strażaków. Wichury przetoczyły się przez Pomorze Zachodnie

Wichury w Zachodniopomorskiem. Strażacy walczyli ze skutkami
W czwartek, 30 października, a także w nocy z czwartku na piątek, na Pomorzu Zachodnim mocno wiało. Silny wiatr spowodował wiele szkód, a strażacy mieli pełne ręce roboty przy usuwaniu skutków wichur.
- Minionej doby odnotowano 184 zdarzenia atmosferyczne, z czego 7 to pompowania wody – poinformował asp. Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. - Działania strażaków głównie polegały na usuwaniu z dróg powalonych drzew, konarów i gałęzi. Na szczęście, nie odnotowano osób poszkodowanych.
Gdzie wiało najmocniej?
Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: koszalińskim (35), sławieńskim (38) i kołobrzeskim (25). W pozostałych powiatach sytuacja wyglądała następująco:
- Białogard - 8
- Choszczno - 3
- Drawsko - 6
- Goleniów - 7
- Gryfice - 8
- Gryfino - 3
- Kamień Pomorski - 2
- Łobez - 3
- Myślibórz - 5
- Police - 2
- Pyrzyce - 1
- Stargard - 6
- Szczecin - 6
- Szczecinek - 8
- Świdwin - 9
- Świnoujście - 3
- Wałcz - 6
Apel o ostrożność!
W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy unikać parkowania pod drzewami, a także spacerów po lasach i parkach. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków i zachować szczególną ostrożność na drogach.
