Pracowita noc strażaków. Wichury przetoczyły się przez Pomorze Zachodnie

Grzegorz Kluczyński
2025-10-31 9:34

Strażacy z województwa zachodniopomorskiego nie mieli chwili wytchnienia! Silny wiatr i opady dały się we znaki mieszkańcom regionu. W ciągu doby strażacy interweniowali aż 184 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg.

Wichury w Zachodniopomorskiem. Strażacy walczyli ze skutkami

W czwartek, 30 października, a także w nocy z czwartku na piątek, na Pomorzu Zachodnim mocno wiało. Silny wiatr spowodował wiele szkód, a strażacy mieli pełne ręce roboty przy usuwaniu skutków wichur.

- Minionej doby odnotowano 184 zdarzenia atmosferyczne, z czego 7 to pompowania wody – poinformował asp. Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. - Działania strażaków głównie polegały na usuwaniu z dróg powalonych drzew, konarów i gałęzi. Na szczęście, nie odnotowano osób poszkodowanych.

Gdzie wiało najmocniej?

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w powiatach: koszalińskim (35), sławieńskim (38) i kołobrzeskim (25). W pozostałych powiatach sytuacja wyglądała następująco:

  • Białogard - 8
  • Choszczno - 3
  • Drawsko - 6
  • Goleniów - 7
  • Gryfice - 8
  • Gryfino - 3
  • Kamień Pomorski - 2
  • Łobez - 3
  • Myślibórz - 5
  • Police - 2
  • Pyrzyce - 1
  • Stargard - 6
  • Szczecin - 6
  • Szczecinek - 8
  • Świdwin - 9
  • Świnoujście - 3
  • Wałcz - 6

Apel o ostrożność!

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy unikać parkowania pod drzewami, a także spacerów po lasach i parkach. Kierowcy powinni dostosować prędkość do panujących warunków i zachować szczególną ostrożność na drogach.

