Poznaj Grupę Hoteli Nadmorskich - trzy luksusowe obiekty położone na polskim Wybrzeżu

U podstaw utworzenia Grupy Hotele Nadmorskie leży troska o zapewnienie wysokiego standardu usług hotelarskich wszystkim tym, którzy cenią sobie aktywny i ekskluzywny wypoczynek nad Bałtykiem. Twórcy Grupy Hotele Nadmorskie wyznaczyli sobie jasny cel - stworzenie miejsc, w których wyznacznikiem standardów jest nie tylko ilość gwiazdek, czy stylowe wnętrza, ale nastrój i satysfakcja Gości.

Szukając miejsca na urlop chcesz mieć pewność, że każdy z członków rodziny, przyjaciół znajdzie coś dla siebie. Coś, co sprawi, że wyjazd będzie udany i zapewni relaks wszystkim kompanom podróży. Warto poszukać miejsca wszechstronnego i taki właśnie jest Hotel Senator w Dźwirzynie.

Mówisz Hotel Senator, myślisz lokalizacja. Jest to obiekt położony zaledwie 10 km od Kołobrzegu a w otoczeniu sosnowego lasu stwarzającego niepowtarzalny klimat. Odległość od morza to niespełna 80 m. Relaks na tarasie z widokiem na morze? Właśnie to jest możliwe w Hotelu Senator. Niższe piętra to możliwość noclegu w pokoju z drzewami niemalże zaglądającymi do okien. Ten tym pokoi to zupełna nowość bowiem Hotel wzbogacił swoją infrastrukturę o 132 nowe pokoje. Łącznie do dyspozycji Gości oddane są 256 pokoje oraz apartamenty.

Hotel Senator to nie tylko wygodne pokoje. To szerokie zaplecze atrakcji. W obiekcie wyróżnia się basen, który poza częścią rekreacyjną (basen dla dzieci, jacuzzi wewnętrzne oraz sauny wewnętrzne) posiada basen sportowy na którym można wykonać treningi pływackie. Niewiele miejsc w Polsce oferuje taras zewnętrzny z dodatkową sauną, w której odbywają się rytuały z Saunamistrzem. Nauka pływania? Dostępna przez cały rok.

Czas dla Najmłodszych

Istotnym aspektem podczas rodzinnych wyjazdów jest zagwarantowanie dobrze spędzonego czasu dzieciom. Tutaj Hotel Senator oferuje szerokie spektrum możliwości. Od ponad 100 m Sali Zabaw z małpim gajem, placem zabaw zewnętrznym, po rozlokowane po całym obiekcie miejsce do rodzinnych gier i zabaw np. bilard, cymbergaj. A gdy zapytać dzieci co najbardziej lubią w Hotelu Senator? Możliwość przeżywania codziennie innej przygody odkrywając zakamarki hotelu. Poprzez swoje rozłożenie oraz ilość miejsc do zwiedzenia, Hotel staje się polem odkrywcy dla każdego małego Gościa. A rodzice mogą czuć się bezpiecznie ponieważ wszystko zlokalizowane jest w jednym miejscu. Nie można zapomnieć o kinie. Pełnowymiarowe kino z 140 miejscami robi duże wrażenie.

Coraz więcej rodzin podróżuje ze swoimi zwierzętami, które są pełnoprawnymi członkami rodziny. Hotel Senator jest miejscem bardzo otwartym na zwierzęta. Pamięta o prezentach dla czworonożnych przyjaciół rodziny i co istotne, nie ma ograniczeń wagowych co do wielkości psa. Dodatkowo w Hotelu istnieje możliwość zakupu akcesoriów dla psów od zabawek, po karmę i środki czystości do pielęgnacji zwierząt.

Relaks, dobra zabawa i przepyszna kuchnia

Kiedy zaplanowałeś wszystko dla najbliższych czas pomyśleć o sobie. Relaks w Bursztynowym SPA to idealny pomysł na wieczorny relaks. Dla tych, którzy potrzebują się zmęczyć hotel oferuje bardzo dużą siłownię, możliwość wypożyczenia roweru oraz kije do nordic walkingu. Dla miłośników adrenaliny kurs nurkowania.

Wieczór to czas na zatrzymanie lub doskonałą zabawę. Tutaj z odpowiedzą przychodzi Klub Senator zaaranżowany w angielskim klimacie. Sprzyja zarówno spotkaniom biznesowym jak i zabawie do białego rana z DJ’em.

Hotel Senator znany jest ze swoich obiadokolacji. Nie tylko doskonały smak, ale i mnogość wyboru sprawiają, że jedzenie w restauracji to czysta przyjemność. Już niebawem Hotel zaprosi swoich Gości do nowej restauracji, w której Szef Kuchni szykuje bardzo duże niespodzianki. Warto zaglądać na stronę hotelową, aby być na bieżąco.

Hotel Senator

Dźwirzyno k. Kołobrzegu ul. Wyzwolenia 35

www.hotelsenator.pl / www.hotelenadmorskie.pl

tel. +48 94 3549 500

senator@hotelsenator.pl

Hotel Unitral w Mielnie

Niezależnie od tego, czy planujesz wakacje, weekendowy wyjazd, wypoczynek w gronie przyjaciół czy rodzinne wczasy nad morzem, Hotel Medical SPA Unitral w Mielnie zawsze będzie doskonałym wyborem. Skomponowane tematycznie pobyty dają wiele możliwości na relaks lub aktywny wypoczynek.

Do Twojej dyspozycji są przestronne, urządzone w nowoczesnej aranżacji pokoje, w tym rodzinne. W nowej części obiekt dysponuje pięciogwiazdkowymi 8 apartamentami oraz 112 komfortowymi pokojami z balkonami, klimatyzacją, dużymi łóżkami oraz panoramicznymi oknami. Wszystko w niedalekiej odległości od szerokiej piaszczystej plaży. Hotel akceptuje pobyt czworonożnych przyjaciół.

Wyśmienita kuchnia!

W eleganckim przestronnym wnętrzu hotelowej restauracji będziesz mógł rozkoszować się wyśmienitą polską kuchnią, bogatą w owoce i warzywa pochodzące z ekologicznych upraw. Dla urozmaicenia obfitego bufetu szwedzkiego, Goście mogą poznać smaki tradycyjnych potraw z kuchni całego świata. Szef kuchni nie zapomina także o Najmłodszych, na których czeka menu z ich ulubionymi daniami.

Słodkie lenistwo i błogi relaks

Podczas wypoczynku w Hotelu Medical SPA Unitral każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od nastroju - słodkie lenistwo i błogi relaks, na sportowo czy rekreacyjnie. Wysoko oceniana przez Gości strefa SPA&Wellness, jedyny w Polsce basen solankowy zasolony naturalną solą z Morza Martwego, basen rekreacyjny, bogata oferta zabiegów, strefa saun i łaźni, grota solna i wiele innych udogodnień są gwarancją udanego wypoczynku o każdej porze roku. Do dyspozycji Najmłodszych sala zabaw. Bliskość morza, infrastruktura oraz wytworna kuchnia sprawiają, że pobyt w Hotelu Unitral jest kwintesencją spokoju, relaksu i wypoczynku, zarówno dla całej rodziny, jak i dorosłych szukających ciszy i wytchnienia.

Hotel Unitral Medical SPA w Mielnie znajduje się zaledwie 200 m od linii brzegowej Morza Bałtyckiego oraz około 300 m od nadbrzeża Jeziora Jamno. Na turystów czekają szerokie, piaszczyste plaże, morski mikroklimat oraz bogactwo walorów przyrodniczych z krajobrazem wydmowym terenów nadbrzeżnych i leśnych. Dzięki sprzyjającym warunkom biofizycznym środowiska i leczniczemu wpływowi morza, w gminie Mielno można znaleźć doskonałe warunki do klimatoterapii, która ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

Hotel Medical SPA Unitral

Mielno, ul. Piastów 6

www.unitral.pl / www.hotelenadmorskie.pl

tel. +48 94 3168 100

recepcja@unitral.pl

Hotel Lidia w Darłówku Zachodnim

Odpocznij w Hotelu Lidia Spa&Wellness w Darłówku Zachodnim, położonym tuż nad brzegiem Bałtyku. Miejscu, w którym Goście znajdą komfortowe, doskonale wyposażone pokoje (w tym pokoje rodzinne). Do dyspozycji Gości są także pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz przestronne apartamenty.

Zrelaksuj się i spędź miło czas

Pobyt w Hotelu Lidia, to możliwość korzystania z licznych atrakcji, wśród których wyróżnić warto profesjonalne Bursztynowe SPA z różnorodnymi zabiegami, które wpłyną na regenerację skóry twarzy i ciała, pozwolą na odprężenie oraz nabranie nowych sił witalnych. Goście hotelowi mogą korzystać z dobrodziejstw strefy saun oraz łaźni parowej. Seans w grocie solnej pozwoli poczuć prawdziwie morski mikroklimat. Na miłośników wody czeka strefa basenowa z jacuzzi. Podczas, gdy rodzice będą oddawać się niezapomnianym chwilom w strefie spa&wellness, Najmłodsi korzystać mogą z licznych atrakcji dla nich przygotowanych: sali zabaw, zewnętrznego placu zabaw, stołu do ping-ponga czy konsoli Xbox. W hotelu znajduje się także kręgielnia z 2 torami do gry w bowling oraz stół bilardowy.

Ukoronowaniem wspaniałych chwil mogą być wspólne spacery na pobliską plażę. Dla osób, które chcą aktywnie zwiedzać okolice Darłówka oraz dla tych, którzy wczasy nad morzem z dzieckiem lub pupilem chcą uatrakcyjnić, obiekt proponuje hotelowe rowery. Malownicza trasa rowerowa przebiega wzdłuż brzegu morza i jeziora Kopań, pośród nadmorskiego lasu.

Restauracja hotelowa to miejsce, w którym Bałtyk jest na wyciągnięcie ręki. Kucharze oraz kelnerzy zadbają o dobry nastrój Gości. Dania dzięki zastosowaniu tradycyjnych receptur oraz nowoczesnych technologii, a także lokalnych składników od zaufanych i sprawdzonych dostawców, gwarantują najwyższą jakość i niezapomniane doznania smakowe. Szczególnie warte spróbowania są produkty z hotelowej wędzarni – wędliny, mięsa i sery.

Miejsce przyjazne zwierzętom

Hotel jest przyjazny zwierzętom domowym. Dla zwierzęcych gości przygotowane są specjalne udogodnienia podczas pobytu, które umożliwiają komfortowy wypoczynek (mata, ręcznik dla zwierząt, miska). W hotelowej recepcji dostępna jest lista rekomendowanych gabinetów weterynaryjnych.

Hotel Lidia Spa&Wellness

Darłowo, ul. Dorszowa 3

www.hotel-lidia.pl / www.hotelenadmorskie.pl

tel. +48 94 3143 039

hotel@hotel-lidia.pl

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam w wyborze idealnego miejsca na spędzenie weekendu z najbliższymi, a także podpowiedzieliśmy idealny plan na wakacje. Niezależnie na który z hoteli się zdecydujecie warto pamiętać, że każdy z nich jest miejscem stawiającym Gości na pierwszym miejscu. Wasz komfort jest najważniejszy. Najmłodsi znajdą w Grupie Hoteli Nadmorskich mnóstwo atrakcji i pomysłów na spędzenie wolnego czasu, a i Wasze czworonogi jako pełnoprawni członkowie rodziny są zawsze mile widziani.