Pożar domków letniskowych w Pogorzelicy. Ponad 50 strażaków walczy z żywiołem

Spis treści
600 metrów kwadratowych w ogniu
Według informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną, płonie kompleks domków o powierzchni około 600 m². Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, a kłęby dymu były widoczne z dużej odległości.
Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków oraz 18 pojazdów gaśniczych, w tym grupa operacyjna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
„Sytuacja nie jest opanowana”
Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, asp. Dariusz Schacht, potwierdził, że akcja jest wyjątkowo trudna.
– Dzisiaj, przed godziną 11:00 w Pogorzelicy doszło do pożaru kompleksu domków wypoczynkowych o łącznej powierzchni około 600 metrów kwadratowych – przekazał. – W chwili obecnej na miejscu pracuje ponad 50 strażaków. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Cały czas trwają działania gaśnicze, a akcję utrudnia mróz i silne zadymienie.
Mróz i dym paraliżują działania
Warunki pogodowe sprawiają, że strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale też z ekstremalnym zimnem. Sprzęt zamarza, a widoczność jest mocno ograniczona.
Mimo ogromnej skali pożaru, służby potwierdzają, że nikt nie został poszkodowany.
Co mogło być przyczyną pożaru?
Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Ustalenia w tej sprawie rozpoczną się dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu.