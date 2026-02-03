Pożar domków letniskowych w Pogorzelicy. Ponad 50 strażaków walczy z żywiołem

Grzegorz Kluczyński
2026-02-03 14:06

W nadmorskiej Pogorzelicy (woj. zachodniopomorskie) doszło do groźnego pożaru kompleksu domków wypoczynkowych. Ogień pojawił się we wtorek, 3 lutego, tuż przed godziną 11:00. Na miejscu trwa dramatyczna walka z żywiołem, a akcję utrudnia silny mróz i gęste zadymienie.

600 metrów kwadratowych w ogniu

Według informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną, płonie kompleks domków o powierzchni około 600 m². Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, a kłęby dymu były widoczne z dużej odległości.

Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków oraz 18 pojazdów gaśniczych, w tym grupa operacyjna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

„Sytuacja nie jest opanowana”

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, asp. Dariusz Schacht, potwierdził, że akcja jest wyjątkowo trudna.

– Dzisiaj, przed godziną 11:00 w Pogorzelicy doszło do pożaru kompleksu domków wypoczynkowych o łącznej powierzchni około 600 metrów kwadratowych – przekazał. – W chwili obecnej na miejscu pracuje ponad 50 strażaków. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Cały czas trwają działania gaśnicze, a akcję utrudnia mróz i silne zadymienie.

Mróz i dym paraliżują działania

Warunki pogodowe sprawiają, że strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale też z ekstremalnym zimnem. Sprzęt zamarza, a widoczność jest mocno ograniczona.

Mimo ogromnej skali pożaru, służby potwierdzają, że nikt nie został poszkodowany.

Co mogło być przyczyną pożaru?

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Ustalenia w tej sprawie rozpoczną się dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu.

