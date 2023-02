Potężna wichura wywróciła jacht! Groza w Świnoujściu

Przechodzące nad Polską potężne wichury nie oszczędziły nawet jachtu w marinie portowej w Świnoujściu, wywracając go. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w nocy z piątku na sobotę, 18 lutego, gdy na Wybrzeżu mieliśmy kulminację wietrznej pogody. Jak poinformowała w rozmowie z PAP Barbara Wrzesińska, dyżurna synoptyczka IMGW, nad polskim morzem wiatr osiągał w tym czasie prędkość do 125 km/h. Nie wiadomo, ile powiało w Świnoujściu, ale wystarczyło to do przewrócenia jachtu, który został odholowany na brzeg. Brakuje informacji, by w zdarzeniu ucierpieli ludzie - do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa ani do straży pożarnej w Świnoujściu nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie. Jak dodają meteorolodzy, siła wiatru ma słabnąć z biegiem soboty, choć w niedzielę, 19 lutego, może jeszcze mocnej powiać.

Sonda Czy wichura dokonała w twoim regionie zniszczeń? Tak Nie