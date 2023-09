Posłanka z Gryfina bierze udział w debacie! Poznajcie sylwetkę Katarzyny Kotuli

Sprawdzian z geografii. My dajemy słowo, a ty łączysz je z państwem w Europie! QUIZ dla inteligentnych

Zara zamyka sklepy w Polsce. Likwidacja trwa. Zaskakująca decyzja! To jedna z ulubionych sieciówek Polek

Katarzyna Kotula - kim jest?

Katarzyna Kotula, to posłanka Lewicy na Sejm RP IX kadencji. Kobieta urodziła się 1 lutego 1977 roku w Gryfinie, co oznacza, że w czasie wyboru do sejmu w 2019 roku, miała zaledwie 42 lata.

Kotula z wykształcenia jest anglistką. W 2016 roku uzyskała magisterium z filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 20 lat prowadziła prywatną szkołę języka angielskiego w Gryfinie. Z tego powodu szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z edukacją i szkolnictwem:

- Jestem zwolenniczką nowoczesnych metod nauczania i zawsze starałam się skutecznie wdrażać systemy edukacji na miarę XXI wieku - zapewnia Kotula

Oprócz spraw związanych ze szkolnictwem, Kotula jest zadeklarowaną feministką, walczącą o prawa kobiet:

- Od ponad 20 lat jestem zaangażowana w liczne działania na rzecz praw kobiet i grup wykluczonych Współpracuję z najważniejszymi organizacjami pro-kobiecymi w Polsce. Jestem współzałożycielką Komitetu Społecznego „Jesteśmy”, mającego na celu wprowadzenie i stosowanie w Polsce Konwencji ONZ dotyczącej Osób Niepełnosprawnych - czytamy na stronie Kotuli

O posłance było głośno w 2022 roku, kiedy na łamach portalu "Onet" ujawniła, że w dzieciństwie była molestowana przez ówczesnego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego. Nagłośnienie sprawy doprowadziło do rezygnacji Skrzypczyńskiego z funkcji.

Gdzie oglądać debatę Super Expressu?

Oglądać i słuchać debaty NA ŻYWO będzie można na stronie: se.pl oraz kanale Super Expressu na YouTube