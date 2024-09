Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 27.09.2024? To prawdziwa fortuna!

Polski hotel wśród najpiękniejszych na świecie. To wyjątkowe wyróżnienie

Co roku portal Dezeen organizuje prestiżowy konkurs, w którym wyróżnia się najpiękniejsze projekty architektoniczne na całym świecie. Jak więc można się domyślać, pojawienie się nawet na końcu listy jest już niebywałym osiągnięciem.

Co ciekawe, okazuje się, że w tym roku mamy powody do radości, bowiem polski hotel "Glar" na wyspie Wolin został wyróżniony i znalazł się wśród docenionych obiektów.

To dzieło pracowni NOKE Architects, która z pewnością nadal nie może uwierzyć w to, co się stało - organizatorzy wyróżnili hotel w kategorii "zrównoważony rozwój". Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotel "Glar" wyróżniony! Co doceniono w obiekcie?

Hotel "Glar" to obiekt noclegowy, który wyróżnia się na tle innych głównie ze względu na wygląd wnętrz, które nawiązują bezpośrednio do historii wyspy Wolin. To właśnie między innymi ten aspekt został doceniony przez organizatorów konkursu.

Hotel Glar jest hołdem dla bogatej historii i naturalnego piękna wyspy Wolin. [...] Projekt płynnie łączy tradycyjne rzemiosło z nowoczesną estetyką, wykorzystując surowe odlewy sufitowe, teksturowane tkaniny i wykończenia ze szczotkowanego drewna - czytamy na stronie organizatora konkursu dezeen.com.

Zespół NOKE Architects projektując wnętrza, zrobił naprawdę dobrą robotę, która - jak widać - została doceniona. Co ciekawe, tak niebywały efekt projektanci uzyskali dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę, bowiem zanim przystąpili do realizacji, spotkali się m.in. z archeologami z lokalnego oddziału Polskiej Akademii Nauk, którzy przybliżyli im historię wyspy. Inspiracje czerpali również z Muzeum Regionalnego w Wolinie.

Przed przystąpieniem do pracy oglądaliśmy liczne artefakty, wykopaliska archeologiczne, słuchaliśmy niesamowitych historii, ale zwiedzaliśmy też okolicę: ogromne klify na wyspie Wolin, wyjątkowe, zielonosrebrne lasy bukowe. Powidoki wszystkich tych doświadczeń można dziś odnaleźć we wnętrzach -czytamy na łamach portalu architecturaldigest.pl.

Wyjątkowy projekt, który wzorowany jest na historycznych tradycjach, okazał się sukcesem, to pewne. Jeśli więc jesteście ciekawi, jak przedstawiają się wnętrza hotelu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej. Osoby, które natomiast chcą zobaczyć obiekt na własne oczy, muszą udać się do niewielkiej miejscowości Wisełka oddalonej zaledwie 10 km od Międzyzdrojów.