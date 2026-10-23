Podejrzany o zabójstwo ciężarnej kobiety w Niemczech zatrzymany w Szczecinie. Obława za Markiem R. zakończyła się błyskawicznie

Uciekł z Niemiec. Służby szybko wpadły na jego trop

Do zatrzymania doszło w czwartek, 23 października, na jednej z ulic Szczecina. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkom. Piotr Jaworski, polskie służby jeszcze tego samego dnia rano otrzymały informacje o zabójstwie, do którego miało dojść we wtorek na terenie Niemiec.

Z ustaleń przekazanych polskim funkcjonariuszom wynikało, że o popełnienie tej zbrodni podejrzewany jest 43-letni obywatel Polski, Marek R. Mężczyzna miał po zdarzeniu przemieszczać się w kierunku Polski.

W związku z prowadzonym postępowaniem niemieckie organy ścigania wydały wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania.

Wspólna akcja policji i „łowców cieni”

Do działań natychmiast przystąpili funkcjonariusze Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji, znani jako tzw. łowcy cieni. W akcję zaangażowani byli również policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Z przekazanych ustaleń wynikało, że podejrzewanym o popełnienie tej zbrodni jest 43-letni Marek R., obywatel Polski - przekazał podkom. Piotr Jaworski.

Śledczy ustalili miejsce, w którym może przebywać poszukiwany. Trop doprowadził ich do Szczecina.

- Funkcjonariusze CBŚP, współpracując z policjantami, ustalili miejsce pobytu mężczyzny. Podjęte czynności doprowadziły do wytypowania lokalizacji na terenie Szczecina. Został on niezwłocznie zatrzymany. Doszło do tego w czwartek, krótko po godzinie 12.00, na jednej z ulic miasta - poinformował rzecznik zachodniopomorskiej policji.

Teraz czekają go czynności związane z ENA

Jak przekazała policja, w piątek z zatrzymanym prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją Europejskiego Nakazu Aresztowania. To procedura, która ma umożliwić przekazanie podejrzanego niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Na razie służby nie ujawniają szczegółów dotyczących okoliczności śmierci kobiety ani motywu, którym mógł kierować się zatrzymany. Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzone jest przez niemieckie organy ścigania.

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