Obowiązkowa opłata dla właścicieli psów. Nawet ponad 170 złotych !

Podatek od psa 2024. Zapłacimy więcej

Opłata za posiadanie psa, nazywana podatkiem samorządowym, idzie w górę. Podatek od psa musi zapłacić każdy posiadacz zwierzęcia, mieszkający w gminie, która nakłada taki obowiązek na swoich mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że podatek od psa musi uiścić posiadacz psa, a nie jego właściciel. W wielu przypadkach udowodnienie prawa własności psa jest trudne lub niemożliwe. Pieniądze z podatku od psa niego zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tej płatności jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Jeśli mieszkamy w gminie, która nie wprowadziła podatku od psa, nie musimy płacić takiej daniny. Niektóre gminy jednak pobierają taką opłatę, więc warto sprawdzić, czy miejscowość, w której mieszkamy, wprowadziła taki obowiązek. Informacje na ten temat znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Podatek od psa płaci się raz w roku, a wysokość opłaty ustala samorząd, jednak robi to, mając na uwadze maksymalną stawkę, określoną co roku przez Ministerstwo Finansów. W 2023 r. wysokość maksymalnej opłaty ustalono na poziomie 150,93 zł i był to wzrost o ponad 15 zł w porównaniu do 2021 r. W 2024 r. podatek od psa będzie jeszcze wyższy. – Obwieszenie na rok 2024 pojawiło się już w Monitorze Polskim i wynika z niego, że od 1 stycznia nadchodzącego roku maksymalna stawka podatku od psa może wynieść 173,57 zł. To ponad 20 złote więcej aniżeli w 2023 r. – wyjaśnia mec. Piotr Ostafi, cytowany przez "Dziennik Gazeta Prawna".

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od psa?

Dokładny termin zapłaty podatku od psa ustala rady gminy w uchwale. Informacje znajdziemy na stronie internetowej danego samorządu. Opłatę za posiadanie czworonoga można uiścić w kasie danej gminy, przelewem na konto organu lub u osoby wyznaczonej przez samorząd, czyli inkasenta.

Kto nie musi płacić podatku od psa? Są wyjątki

Co ważne, nie wszyscy posiadacze psów muszą płacić podatek od psa, nawet jeśli w zamieszkałej przez nich gminie taka opłata obowiązuje. Wyjątki stanowią:

osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania jednego psa),

osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z tytułu posiadania psa asystującego,

osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa),

podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów),

członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Niektóre gminy stosują też zwolnienie z płacenia podatku od psa, jeśli zwierzę jest ze schroniska lub ma chip.

Podatek od psa 2024. Jaka kara za brak zapłaty?

Brak opłaty podatku od psa może oznaczać srogie kary. Zwłaszcza, że samorząd ma prawo skontrolować, czy zapłaciliśmy podatek. Gmina może nałożyć karę pieniężną za nieterminowe lub całkowite niezapłacenie podatku. Wysokość kary może być uzależniona od obowiązującej stawki podatku za psa. Właściciel zwierzęcia może zostać obciążony dodatkowymi kosztami, np. odsetkami lub opłatami administracyjnymi. Co więcej, gmina ma prawo nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu. Przeważnie jest to mandat w wysokości do 500 złotych.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"