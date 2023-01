i Autor: gayleenfroese2, mhdhg, Pexels / CC0 / pixabay.com, gk Poczuł Australię na polskiej ziemi. Pod Szczecinem biega emu i nie chce dać się złapać

Trwają poszukiwania

Poczuł Australię na polskiej ziemi. Pod Szczecinem biega sobie emu i nie chce dać się złapać

Uciekł z folwarku i nie zamierza do niego wracać. Żyje samotnie w Puszczy Wkrzańskiej, cieszy się wolnością i sprytnie ukrywa się przed łowczymi, którzy chcą go złapać. Australijski emu nie chce wracać do niewoli.