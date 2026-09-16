Płonął magazyn w Szczecinie. Siedem zastępów straży w akcji

Pożar magazynu przy ul. Doktora Judyma

Do zdarzenia doszło o godz. 9:40. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie otrzymało zgłoszenie o płomieniach wydobywających się z części magazynu o wymiarach około 60 na 10 metrów. Ogień szybko objął około 200 m² powierzchni.

– Pożar rozwijał się w części magazynowej. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali intensywne zadymienie i ogień obejmujący znaczną część obiektu – przekazał asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Akcja strażaków bez ewakuacji i bez rannych

W chwili wybuchu pożaru w budynku nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji. Służby nie odnotowały osób poszkodowanych.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży pożarnej. Ratownicy szybko opanowali sytuację.

– Pożar został ugaszony, a obecnie prowadzimy dogaszanie pogorzeliska oraz kontrolę obiektu w celu wykluczenia ukrytych zarzewi ognia – dodał asp. Schacht.

Dogaszanie pogorzeliska i ustalanie przyczyn

Strażacy sprawdzają konstrukcję budynku i monitorują miejsca, w których mogły pozostać tlące się elementy. Trwa ustalanie, co doprowadziło do pojawienia się ognia w magazynie.

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