Wypadek w Sarbinowie. Pijany 28-latek potrącił pieszych

Trzy osoby zostały ranne w wypadku w Sarbinowie, gdzie dostawczy bus wjechał prosto na chodnik. W poniedziałek, 1 lipca, po godz. 16 piesi szli ulicą Nadbrzeżną, gdy uderzył w nich prowadzący pojazd 28-latek, zatrzymując się ostatecznie na schodkach prowadzących do sąsiedniego kościoła. Jednej z poszkodowanych osób udzielono pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, natomiast dwie pozostałe zostały zabrane do szpitala, ale wszystko wskazuje, że nie odniosły obrażeń ciała zagrażających życiu.

Kierujący busem mężczyzna był pijany, a w jego krwi ujawniono 1,8 promila alkoholu. Z uwagi na to nie można było z nim wykonać jakichkolwiek czynności, więc trafił do aresztu, żeby wytrzeźwieć. Prawdopodobnie we wtorek zostanie przesłuchany i usłyszy w tej sprawie zarzuty.