Pijany 21-latek spowodował straszny wypadek. Pasażerkę wyrzuciło z auta

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu zakończyła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło 13 listopada 2022 roku na drodze wojewódzkiej nr 102 między Wisełką i Międzyzdrojami. 21-letni kierujący osobową lancią nie dostosował prędkości do warunków jazdy i na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Samochodem kilka razy obróciło, co doprowadziło do wypadnięcia z pojazdu pasażerki.

Jak się okazało, 21-latek był pijany. Badanie potwierdziło blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Pasażerka nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jak informuje prokuratura, kobieta "doznała szeregu poważnych urazów w tym wieloodłamowego złamania kości miednicy po stronie lewej, co stanowiło ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu".

Mężczyzna, który doprowadził do wypadku, nie był dotychczas karany. 21-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i trafił do aresztu.

Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko nieodpowiedzialnemu kierowcy. Wkrótce odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu grozi mu od 6 miesięcy do 12 lat więzienia.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć