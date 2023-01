Orszak Trzech Króli w Szczecinie w strugach deszczu

Co się zmieniło na zachodniopomorskich drogach krajowych w 2022 roku? Co nas czeka w 2023?

Wydarzenie, które odbywa się w Święto Objawienia Pańskiego stało się już tradycją i na stałe wpisało się w kalendarium szczecińskich wydarzeń. Krótko przed południem uczestnicy zebrali się na pl. Armii Krajowej przed urzędem miasta. Po wspólnym śpiewaniu kolęd i jasełkach orszak przeszedł przez centrum Szczecina na plac Adamowicza. Podczas wydarzenia zbierane były dary i datki na rzecz potrzebujących.

Orszak Trzech Króli w Szczecinie

Pomimo dość niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. W wydarzeniu wzięło kilkaset osób, które oprócz tradycyjnych koron i śpiewników, mieli ze sobą parasole i peleryny przeciwdeszczowe.

Orszak Trzech Króli odbywa się w Szczecinie od ponad 10 lat. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było "Niechaj prowadzi nas gwiazda!" To nawiązanie do gwiazdy betlejemskiej, która była znakiem i przewodnikiem dla mędrców w drodze do Jezusa