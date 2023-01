Orszak Trzech Króli 2023 przejdzie ulicami Szczecina. "Niechaj prowadzi nas gwiazda!"

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 06.01.2023? To już nie są żarty!

Orszak Trzech Króli 2023 w Szczecinie

W piątek, 6 stycznia, w południe uczestnicy przemarszu przejdą ulicami Szczecina, wspólnie śpiewając kolędy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11:30 na placu Armii Krajowej. Następnie, w samo południe rozpoczną się jasełka, a sprzed szczecińskiego magistratu, przez al. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki i pl. Lotników na plac Adamowicza wyruszy uroczysty korowód.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Orszaku Trzech Króli jest "Niechaj prowadzi nas gwiazda!", co jest nawiązaniem do gwiazdy betlejemskiej, która była znakiem i przewodnikiem dla mędrców w drodze do Jezusa.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają tekturowe korony oraz śpiewniki. Podczas orszaku będą również zbierane dary dla potrzebujących.

Utrudnienia na ulicach Szczecina

W związku z organizacją Orszaku Trzech Króli,w piątek 6 stycznia w godzinach 11:30 – 14:30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej.

Jak informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, na czas przejazdu nastąpi czasowe dynamiczne wyłączenie z ruchu ulic, którymi przejdzie orszak.

- Zmiany dotyczyć będą linii tramwajowych: 1, 5, 11 i 12 oraz linii autobusowych: 86 i 87 - tłumaczy Hanna Pieczyńska. - Wstrzymanie i wznowienie ruchu komunikacji miejskiej odbędzie się na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM.

W poniższej galerii możecie zobaczyć zdjęcia z ubiegłorocznej edycji Orszaku Trzech Króli w Szczecinie:

