Niewiarygodne, co Szalony Karol z TikToka zrobił przed śmiercią. Łzy same cisną się do oczu

SPOCZYWAJ W POKOJU

Niewiarygodne, co "Szalony Karol" zrobił przed śmiercią. Łzy same cisną się do oczu

Pogrzeb "Szalonego Karola", znanego twórcy z platformy TikTok, odbył się w piątek 5 kwietnia w Gryfinie (woj. zachodniopomorskie). Karol Pęciak w dniu śmierci miał tylko 28 lat. W trakcie swojego krótkiego życia poruszył serca setek tysięcy ludzi. I nic dziwnego - był postacią o wybitnie dobrej naturze. To, co "Szalony Karol" zrobił niedługo przed śmiercią, wyciska łzy wzruszenia.