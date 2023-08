Nieużytek stał się osiedlowym parkiem. Niesamowita metamorfoza "Psiego Pola"

Co tydzień będzie dostawał niezłą kasę. Takim "kieszonkowym" nikt by nie pogardził

- To teraz pięknie zagospodarowane miejsce do zabawy i odpoczynku dla okolicznych mieszkańców - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Do dyspozycji najmłodszych oddany został duży, kolorowy i pełen atrakcji plac zabaw. Są tu domki, drabinki, linarium, zjeżdżalnie, trampoliny czy huśtawki i to w kilku wydaniach, a nawet „podniebna deskorolka”.

Na "Psim Polu" nie mogło również zabraknąć miejsca dla czworonogów. Powstał tu ogrodzony wybieg dla psów z urządzeniami do zabawy i nauki.

- Są także piesuary, a poza wybiegiem, również poidełko, zarówno dla psów, jak i ludzi - dodaje Paulina Łątka.

W nowym parku nie brakuje także zieleni. Są rozległe trawniki i rabata bylinowa.

- Wkrótce podobna, jeszcze większa i równie kolorowa, powstanie na kolejnym fragmencie terenu - dodaje przedstawicielka magistratu. - Są też pnącza, które z czasem pokryją drewnianą pergolę. Wysiana została także łąka kwietna, która czasowo pozostanie ogrodzona, aby nasionka miały szansę wykiełkować. Jest też mnóstwo nowych krzewów i drzew. Tych ostatnich jeszcze przybędzie, ponieważ kolejne nasadzenia zaplanowane są jesienią. Łącznie będzie ich ok. 300, a wśród nich takie gatunki jak: kasztanowce czerwone, ambrowce, robinie kuliste, graby, brzozy, magnolie, jabłonie ozdobne, grusze, lipy, bzy, derenie czy złotokapy.

Jak dodaje Paulina Łątka, gatunki roślin są dobrane nieprzypadkowo – dominują te miododajne, które przyciągną pożyteczne owady, motyle i ptaki.

- Dla tych najmniejszych żyjątek ustawione zostały nawet specjalne domki - podkreśla urzędniczka.

Na "Psim Polu" powstały też nowe alejki, przy których ustawione zostały ławki, kosze na śmieci i latarnie. Jest też specjalny tor do jazdy na rolkach. Nad wszystkim góruje wieża dla jaskółek - zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Są też tablice z regulaminem parku, na którym obowiązuje m.in. zakaz śmiecenia, niszczenia sprzętów, wyrywania roślin czy spożywania alkoholu.

Inwestycja na osiedlu Zawadzkiego kosztowała około 3,9 mln zł.

