Niemiecki kajakarz zagubił się na Odrze i wpłynął w strefę zakazu. Pomoc okazała się nieoceniona

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo i porządek na drogach wodnych, zwracają także uwagę na ochronę środowiska. Podczas kontrolowania północnych nabrzeży Szczecina, mundurowi zwrócili uwagę na kajakarza, który wpłynął w strefę zakazu uprawiania tego typu sportów. Natychmiast podjęli interwencję. Okazało się, że mężczyzna po prostu się zgubił.

- Zagubiony mężczyzna oświadczył, że jest turystą z Niemiec, próbował dostać się na pociąg do domu, niestety nie był w stanie wydostać się samodzielnie z rzeki ze względu na niski stan wody oraz wysokie betonowe nabrzeża w centrum - tłumaczy mł. asp. Rał Nicki z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W tej sytuacji policjanci wraz z ratownikami z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy zagubionemu kajakarzowi i przetransportowali go w rejon dworca. Pomogli mu również w wyciągnięciu kajaka na brzeg, by turysta mógł bezpiecznie wrócić do domu.

Policjanci apelują o bezpieczny wypoczynek nad wodą i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przypominają również o ważnych numerach telefonów, na które należy dzwonić w sytuacjach alarmowych. To europejski numer alarmowy 112 i numer telefonu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 601 100 100.

