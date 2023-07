I nie pojeździ...

Niecodzienna sytuacja na egzaminie na prawo jazdy. Zrobił łuk i trafił na komisariat

To miał być praktyczny egzamin na prawo jazdy jak wiele innych. Plac manewrowy, później wyjazd na ulice miasta. Zdający zdążył już wykonać manewr cofania na łuku, wykonał go nawet poprawnie, jednak nagle egzamin został przerwany. Mężczyzna ostatecznie trafił na komisariat w asyście policji. Co się stało?