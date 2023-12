Świąteczne zwyczaje

Nie tylko Święty Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę. Kto odwiedza was w Boże Narodzenie?

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, przepełniony świąteczną atmosferą i oczekiwaniem na Boże Narodzenie. To także czas, którym otrzymujemy prezenty. 6 grudnia znaleźliśmy je pod poduszką, a 24 grudnia świąteczne podarki znajdą sie pod choinką. Zwykle mówi się, że otrzymujemy je od Świętego Mikołaja, jednak w różnych częściach Polski prezenty przynoszą różne postaci. Kto to taki?