Najnowsza pogoda długoterminowa na sierpień 2024: Poważna zmiana w połowie miesiąca! Lepiej przemyśl urlop

Pogoda długoterminowa na sierpień 2024. Wiemy, kiedy wróci upał

Niedawne długoterminowe prognozy pogody na sierpień wskazywały, że przed nami gorący miesiąc. Czy modele pogodowe zmieniły się w ostatnim czasie? Zapytaliśmy o to Grzegorza Walijewskiego, rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Od dłuższego czasu, właściwie od kwietnia, prognozy długoterminowe na sierpień 2024 wskazują, że średnia temperatura w tym miesiącu ma być powyżej normy wieloletniej sprzed ostatnich 30 lat. To jest cały czas potwierdzenie i niewiele się zmieniło - wyjaśnia rzecznik IMGW w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy powinniśmy się spodziewać pierwszej fali upałów w sierpniu 2024? Wydaje się, że zwolennicy gorąca nie będą musieli zbyt długo czekać. - W sierpniu mają pojawiać się fale upałów, także te ekstremalne. Czy z rekordami? Niektóre modele wskazywały 40 stopni Celsjusza, jednak we wtorek (30 lipca) te same modele pokazują już wartości rzędu 36-37 stopni Celsjusza - mówi Walijewski w rozmowie z "Super Expressem" i zwraca uwagę, że prognozy z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem zazwyczaj sprawdzają się rzadziej niż prognoza pogody na kolejne 2-3 dni.

Pogoda długoterminowa na sierpień 2024. Temperatura i opady

Nawet jeśli tropikalny upał z temperaturami powyżej 40 stopni do Polski nie dotrze, to i tak sierpień 2024 zapowiada się na gorący miesiąc. - Wszystkie modele na 10 dni do przodu pokazują, że pierwsza część sierpnia 2024 ma być wręcz upalna. Temperatury rzędu 35-37 stopni Celsjusza mogą się pojawić - zdradza rzecznik IMGW i dodaje, że kiedy fala zwrotnikowego powietrza dotrze do Polski w środę (7 sierpnia) to może pozostać z nami nawet do końca weekendu, czyli przez 5 dni. Możliwe są też tropikalne noce z temperaturą 20-22 stopni Celsjusza.

Nasz rozmówca podkreśla, że taka pogoda może być niebezpieczna dla naszego zdrowia. - Takie upały mogą być nie do wytrzymania, szczególnie dla osób starszych. Zdajemy sobie sprawę, że urlopowicze będą cieszyć się z ciepła, ale na dłuższą metę aż takie gorąco jest dobre - mówi Walijewski. Co więcej, na początku sierpnia dokuczać nam będą nie tylko upały, ale i groźne burze, z silnym wiatrem czy gradobiciem. - Takich zjawisk nie brakowało w lipcu i mogą one powrócić w sierpniu - tłumaczy rzecznik IMGW. Warto więc w czasie upałów ograniczyć wychodzenie z domu, pić dużo wody, a także śledzić na bieżąco prognozy pogody, aby przygotować się na niebezpieczne zjawiska meteorologiczne.

Numeryczna💻 prognoza długoterminowa anomalii〰️ średniej temperatury🌡️ powietrza względem lat 1991 - 2020 oraz średniej temperatury powietrza +5 tyg.#ModelECMWF #IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/kUPOF5mbmu— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) July 29, 2024

Kiedy na urlop w sierpniu? Ochłodzenie w połowie miesiąca

Model pięciotygodniowy potwierdza upały w pierwszej połowie sierpnia. W połowie miesiąca dojdzie do ochłodzenia, termometry mają wskazywać 22-24 stopni Celsjusza. - To nieco chłodniej niż zazwyczaj w tej części roku - mówi Grzegorz Walijewski. Będzie padać, ale raczej bez gwałtownych zjawisk meteorologicznych, a deszcz może pomóc w zwalczaniu suszy. Warto zwrócić uwagę, że w połowie miesiąca, w dniach 15-18 sierpnia wypada długi weekend. Deszczowa i nieco chłodniejsza pogoda nie zachęci do wypoczynku na świeżym powietrzu. Gorąco zrobi się znowu pod koniec sierpnia. Modele pogodowe wskazują, że burze wrócą, ale nie będą tak gwałtowne jak na początku miesiąca.

Kiedy w sierpniu warto wziąć urlop? Jak wskazuje powyższa pogoda długoterminowa na sierpień 2024, zwolennicy wysokich temperatur powinni wyjechać na wczasy na początku sierpnia. Rzecznik IMGW zwraca uwagę, że atrakcyjnym kierunkiem na urlop w sierpniu może być Bałtyk. - W lipcu nasze morze bardzo się nagrzało i jego temperatura przekracza 20 stopni. Bałtyk jest mocno nagrzany, więc sierpień wydaje się być lepszym rozwiązaniem na wypoczynek niż lipiec - zauważa nasz rozmówca.

