Nowoczesne osiedle w Świnoujściu zachwyca. Przypomina falujące wydmy!

Inwestycja w Świnoujściu, o której w ostatnim czasie jest dość głośno to Apartamenty Bałtycki. Kameralne osiedle zostało zaprojektowane przez doświadczonych architektów ze szczecińskiej pracowni maxberg. Ich zamysłem było stworzenie miejsca, które będzie wyróżniało się na tle innych hoteli w okolicy i stanie się wyjątkowe.

Spoglądając na budynki, można dostrzec podobieństwo do promów wycieczkowych, co było efektem zamierzonym. Warto zwrócić również uwagę na kolorystykę i rodzaj wykończenia obiektów, które także nie są przypadkowe, bowiem nawiązują między innymi do wydm oraz przedwojennych willi miasta.

Nad projektem architekci spędzili wiele godzin i niejednokrotnie przyznawali, iż połączenie aż czterech technologii budowy nie było łatwym wyzwaniem. To jednak bez wątpienia się opłaciło, ponieważ właśnie nietypowa konstrukcja, wykorzystanie innych rozwiązań takich jak rzuty na planie trapezów, skomplikowana więźba dachowa czy narożne okna sprawiły, że kameralnym osiedlem zainteresowało się jury International Architecture Awards 2024. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Apartamenty Bałtycki wśród laureatów International Architecture Awards 2024

International Architecture Awards 2024 to prestiżowy konkurs, więc wyróżnienie w nim jest niebywałym osiągnięciem, bowiem organizatorzy przyznają nagrody w ponad 20 kategoriach i biorą pod uwagę cały świat. Warto jednak zaznaczyć, że świnoujskie osiedle może pochwalić się także wyróżnieniem w ramach SHARE Architecture Awards 2024, Poland Urban Awards 2023 i Builder Award 2023.

Co ciekawe, tuż obok Apartamentów Bałtycki wśród wyróżnionych projektów w konkursie International Architecture Awards 2024 znalazły się jeszcze dwa inne obiekty z Polski, a mianowicie aquapark Fabryka Wody ze Szczecina oraz koncepcja rekonstrukcji Pałacu Saskiego w Warszawie. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się kameralny kompleks ze Świnoujścia na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.