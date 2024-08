Motocyklista zginął w wypadku. Świadkowie i ratownicy walczyli o życie 30-latka

Zadzwonił pod 112 i groził "wysadzeniem połowy miasta". Znaleźli go po dwóch godzinach

Wypadek w Szczecinie. Motocyklista zderzył się z osobówką. 30-latek nie żyje

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia z ul. Cyryla i Metodego w Szczecinie w środę wieczorem (14 sierpnia). – W wyniku wypadku jadący motocyklem mężczyzna poniósł śmierć. Bardzo długo był reanimowany, ale nie udało się go uratować – przekazała w rozmowie z PAP nadkom. Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Poszkodowanemu 30-latkowi pomocy najpierw udzielali świadkowie wypadku, a później zespoły ratownictwa medycznego. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

Na razie nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Będzie to wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że 28-latka kierująca autem była trzeźwa. – Za wcześnie, by mówić o przyczynach, kto był sprawcą wypadku – zaznacza nadkom. Gembala. – Są świadkowie, będziemy ich przesłuchiwać. Może będą jakieś materiały z monitoringu. Na pewno skorzystamy również z opinii biegłego – dodała policjantka.