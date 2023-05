Warto się wybrać!

Mnóstwo atrakcji na Wałach Chrobrego. Piknik nad Odrą przyciąga tłumy

To jedno z pierwszych w tym roku tak dużych wydarzeń plenerowych na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Piknik nad Odrą to nie tylko targi turystyczne. To także food trucki, występy artystyczne, animacje dla dzieci, wesołe miasteczko i wiele innych atrakcji dla całych rodzin. To wydarzenie z prawie dwudziestoletnią tradycją, które każdego roku odwiedzają tysiące mieszkańców.